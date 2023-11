Xiaomi Redmi 9C con Face Unlock e batteria sterminata: solo 98€

Il sorprendente smartphone Xiaomi Redmi 9C, oggi in offerta ad un prezzo mai visto prima, si distingue per caratteristiche tecniche e funzionalità avanzate difficili da rintracciare su telefoni così economici. Schermo enorme, sblocco con riconoscimento facciale, tripla fotocamera posteriore, batteria potentissima e non solo.

Cogli al volo quest’occasione, prima che l’offerta giunga al termine: completa il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 17%, lo smartphone Xiaomi Redmi 9C potrà essere tuo con appena 98 euro invece di 119 euro.

Smartphone Xiaomi Redmi 9C a prezzo da sogno

Nella zona frontale trova spazio un bellissimo display con diagonale di 6,53 pollici e risoluzione HD+, per immagini sempre nitide. Potrai attivare il filtro luce blu per non affaticare gli occhi. Xiaomi Redmi 9C può essere sbloccato con impronta digitale, grazie al sensore posto sul retro, o per mezzo del riconoscimento facciale con sistema AI Face Unlock. 2GB di RAM e 32GB di memoria interna a disposizione.

Posteriormente abbiamo la tripla fotocamera con flash LED e intelligenza artificiale. Il sensore principale da 13 MP ti consentirà di salvare foto e video di qualità. Xiaomi Redmi 9C vanta la presenza a bordo di una batteria da ben 5000 mAh, grazie alla quale potrai coprire l’intera giornata senza preoccupazioni. Si tratta di un assoluto best buy a questo prezzo, considerandone le specifiche tecniche.

Segui l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Xiaomi Redmi 9C: spesa ai minimi storici con consegna gratis direttamente a casa in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.