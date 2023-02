Xiaomi Redmi 9C a 134€ con oltre il 60% di sconto su eBay

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone ma non vuoi spendere una fortuna, ora potrai approfittare di una favolosa offerta. Sul noto store online eBay potrai infatti acquistare il nuovo Xiaomi Redmi 9C ad un prezzo favoloso di appena 134€. Questo grazie al super sconto di oltre il 60%. Un’occasione ghiotta e che non puoi fartela sfuggire per nessun motivo. E allora corri, vai subito su eBay e porta a termine il tuo acquisto.

Xiaomi Redmi 9C ora ad un prezzo imperdibile, acquistalo su eBay

Su eBay potrai ora acquistare un fantastico smartphone di casa Xiaomi ad un prezzo super vantaggioso. Il nuovo Xiaomi Redmi 9C, infatti, ti stupirà per tanti motivi, in primis il comparto fotografico. Quest’ultimo comprende infatti ben tre sensori fotografici, di cui uno principale da 13 MP e due sensori da 2 MP per gli scatti macro e con effetto di profondità. Potrai scattare anche ottimi selfie grazie alla fotocamera frontale con modalità bellezza AI.

Potrai inoltre guardare tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti. Troverai infatti un bel display immersivo con una diagonale da 6.53 pollici in risoluzione HD+. Quest’ultimo dispone anche della certificazione per proteggerti dalle luci blu, quindi potrai stare per ore con il tuo smartphone senza preoccuparti di nulla. Le prestazioni sono poi affidate al soc MediaTek Helio G35 e questo ti garantirà tutta la potenza necessaria per fare ciò che vuoi.

Insomma, il nuovo Xiaomi Redmi 9C è un ottimo smartphone

