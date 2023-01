Xiaomi Redmi 9A SOTTO la soglia psicologica dei 90€ (Amazon)

Non sappiamo se l’immagine di copertina sia stata creata da ChatGPT o qualche altra intelligenza artificiale, sappiamo però che il prezzo è reale: l’ultima offerta Amazon fa crollare il prezzo di Xiaomi Redmi 9A a 89,90 euro, 30 euro in meno rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico.

Già ieri Redmi 9A era il re degli smartphone entry level, ma oggi grazie alla promo ancora disponibile compie un salto in avanti ancora più importante, lasciando un abisso tra sé e la concorrenza. Ottimo come muletto, questo smartphone è anche il regalo perfetto per un genitore poco avvezzo alla tecnologia: c’è per caso qualche compleanno in arrivo?

Redmi 9A: il re degli smartphone entry-level

Il prezzo non deve ingannare, perché in qualche modo anche il Redmi 9A ha un paio di assi nella manica da calare. Il primo è il display a goccia HD+ da 6,53″, che aiuta a conferirgli un aspetto elegante e al tempo stesso moderno.

L’altro punto di forza è la batteria a lunga durata da 5.000 mAh, che assicura un’autonomia fino a 19 ore di video e 14 ore di gioco. E dopo due anni e mezzo la batteria non accusa alcun tipo di degrado, a differenza della maggior parte degli altri smartphone.

Anche dal punto di vista del comparto multimediale Redmi 9A riesce a difendersi in maniera più che egregia, grazie all’aiuto dell’intelligenza artificiale nella fotocamera posteriore da 13 MP.

Metti in carrello ora Xiaomi Redmi 9A per assicurarti un prezzo da urlo: soli 89,90 euro per uno smartphone di tutto rispetto. E completando l’ordine ora riceverai il telefono a casa tua già domani senza pagare nulla per la spedizione.

