Xiaomi Redmi 14C in offerta a 100€ su Amazon: è il low cost da scegliere oggi (8/256 GB)

Lo Xiaomi Redmi 14C è protagonista di una nuova offerta su Amazon. Lo smartphone, uno degli entry level più interessanti sul mercato, è ora acquistabile al prezzo scontato di 100 euro, andando a scegliere la versione da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Considerando la completezza della scheda tecnica in rapporto al prezzo, il Redmi 14C rappresenta oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di un modello economico e di qualità, anche da utilizzare come secondo telefono. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto potrebbe terminare a breve.

Redmi 14C: non ha rivali tra i low cost

La scheda tecnica del Redmi 14C comprende un display IPS LCD da 6,88 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Helio G81 Ultra che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La batteria ha una capacità di 5.160 mAh. Lo smartphone può contare anche sul supporto Dual SIM, su di una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e su di una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. C’è spazio anche per il sensore di impronte digitali laterale

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Redmi 14C 8/256 GB al prezzo scontato di 100 euro. Lo smartphone è disponibile premendo sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo ed è valida solo per alcune colorazioni dell’entry level della gamma Xiaomi.