Xiaomi Redmi 14C (8/256 GB): il re dei low cost è al minimo storico su Amazon

È il momento giusto per acquistare lo Xiaomi Redmi 14C, scegliendo la versione da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone, punto di riferimento assoluto nel segmento degli smartphone low cost, è ora disponibile al prezzo scontato di 116 euro, con possibilità di scegliere tra diverse colorazioni. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Xiaomi Redmi 14C: un affare low cost su Amazon

La scheda tecnica del dispositivo conferma la convenienza dell’offerta, considerando il prezzo contenuto. Lo Xiaomi Redmi 14C è dotato di un display IPS LCD da 6,88 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone di Xiaomi c’è il SoC MediaTek Helio G81 Ultra, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Si tratta di una dotazione che, per la fascia di prezzo, può rappresentare l’opzione migliore attualmente disponibile sul mercato.

Tra le specifiche tecniche troviamo una batteria da 5.160 mAh oltre a una fotocamera principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il supporto Dual SIM e include anche il jack audio, un sensore di impronte digitali laterale e il chip NFC per i pagamenti. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15. C’è anche la personalizzazione aggiuntiva garantita da HyperOS.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi 14C 8/256 GB al prezzo scontato di 116 euro. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per alcune colorazioni ed è disponibile solo per un breve periodo.