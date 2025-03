Xiaomi Redmi 14C (8/256 GB) a 107€ su Amazon: è il re dei low cost

Lo Xiaomi Redmi 14C è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 107 euro scegliendo la versione con 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Si tratta dell’occasione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un modello low cost di buona qualità. Per accedere alla promo basta premere sul box riportato qui di sotto.

Xiaomi Redmi 14C: è il re dei low cost

Con il Redmi 14C è possibile puntare su uno smartphone di buona qualità, con un prezzo contenuto e specifiche complete. Il dispositivo può contare su di un ampio display IPS LCD caratterizzato da una diagonale di 6,88 pollici, risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Sotto la scocca c’è spazio per il SoC MediaTek Helio G81 Ultra, uno dei migliori chip su cui puntare nella fascia bassa del mercato. Il modello in offerta è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage, una dotazione al top per la fascia di prezzo. C’è anche una batteria da 5.160 mAh.

La scheda tecnica include una fotocamera posteriore da 50 Megapixel e una fotocamera anteriore da 13 Megapixel. C’è anche il supporto Dual SIM oltre al sistema operativo Android 14, personalizzato da HyperOS. Lo smartphone ha il chip NFC e un sensore di impronte digitali laterale.

Grazie alla nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il Redmi 14C con un prezzo scontato di 107 euro. La promo è valida per un breve periodo di tempo ed è accessibile di seguito.