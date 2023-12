Lo Xiaomi Redmi 13C è finalmente disponibile sul Mi Store al prezzo di lancio di 159,90 euro. Grazie all’offerta del negozio online ufficiale, aggiungendo soli 9,99 euro puoi avere anche la nuova Xiaomi Smart Band 8. Ecco il link all’offerta.

Il nuovo Redmi 13C di Xiaomi è un modello pensato per le nuove generazioni. In particolare, si distingue per il design minimalista e l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Xiaomi Redmi 13C in offerta lancio a 159,90€ sul Mi Store (con sorpresa)

Il modello in offerta lancio a 159,90€ è quello proposto nella configurazione 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile fino a 1 TB). La sorpresa è il bundle insieme alla Xiaomi Smart Band 8, per cui è sufficiente aggiungere 9,99 euro.

Tra i principali punti di forza del dispositivo, oltre al prezzo, segnaliamo il display da 6,74 pollici con refresh rate a 90 Hz e la tripla fotocamera da 50 megapixel. In più troviamo una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 18W (bastano 5 minuti per ottenere un’autonomia fino a 5 ore di riproduzione musicale).

Impossibile poi non citare il design sottile ed elegante, un altro elemento in grado di fare la differenza su questo dispositivo e a questo prezzo. Grazie allo spessore di appena 8 mm, lo smartphone è estremamente comodo da tenere in mano.

Approfitta ora dell’offerta di lancio del Mi Store per acquistare il nuovo Xiaomi Redmi 13C a soli 159,90€, con la possibilità di ricevere insieme anche la Xiaomi Smart Band 8 aggiungendo soli 9,99€. Ti confermiamo, infine, che le spese di spedizione sono a carico dello store online ufficiale di Xiaomi.

