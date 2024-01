Xiaomi Redmi 13C a questo prezzo è davvero OTTIMO!

Sei alla ricerca di uno smartphone con una memoria infinita e che sia velocissimo? Beh, Xiaomi Redmi 13C ha ben 256GB e 8GB di RAM al suo interno. Ora è scontato su eBay nella bellissima colorazione blu. Potrai farlo tuo a soli 148,00€ invece degli originali 179,90€, risparmiando ben 31,90€!

Xiaomi Redmi 13C: tutte le caratteristiche

Il display da 6,74 pollici è uno degli elementi più solidi, con una risoluzione di 1600×720 pixel e una luminosità di 450 nits, ideale per godere di video, giochi e navigazione web con una qualità altissima. Il processore MediaTek Helio G85 octa-core assicura prestazioni fluide e reattive, anche in presenza di applicazioni impegnative. Con una memoria RAM da 8GB e uno spazio di archiviazione interno di 256GB, il Redmi 13C offre un’esperienza d’uso senza intoppi e con ampio spazio per dati e app.

La fotocamera principale da 50 megapixel del Redmi 13C si distingue per la cattura di foto nitide e dettagliate, sia in condizioni di luce diurna che in ambienti poco illuminati. Inoltre, la presenza di una fotocamera macro da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 8 megapixel arricchisce le opzioni fotografiche, consentendo scatti dettagliati e luminosi.

La batteria da 5000mAh assicura, poi, un’autonomia durante l’intera giornata, supportata dalla ricarica rapida da 18W, che consente di caricare completamente il telefono in tempi brevi. Oltre alle caratteristiche principali, il Redmi 13C offre un sensore di impronte digitali laterale, sblocco con il volto tramite intelligenza artificiale, certificazioni TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per la protezione degli occhi, connettività Wi-Fi e 4G LTE e supporto per NFC.

Con Xiaomi Redmi 13C avrai praticamente tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo davvero concorrenziale. Fallo tuo per soli 148,00€ grazie a questo sconto del 18%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.