Xiaomi Redmi 13C a 119€ è una MERAVIGLIA: 8GB, 256GB, camera 50MP e 5000 mAh

Minimo budget e massime prestazioni. Xiaomi Redmi 13C è uno smartphone che è pronto a sorprendere, soprattutto adesso. Infatti, sfruttando uno speciale codice sconto eBay, disponibile per un periodo limitato, puoi portarlo a casa a 119€ circa appena. Per approfittarne, metti il prodotto nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – applica il codice ” PSPRMAR24 “. Lo ricevi, in una manciata di giorni, senza costi aggiuntivi. Sii veloce però: ci sono ancora pochissimi pezzi a disposizione.

Nessun modello di smartphone, a questo prezzo, ti offre caratteristiche come queste. Il potente processore octa core è supportato da 8GB di RAM e da una marea di spazio di archiviazione: ben 256GB! Ancora, sul posteriore c’è un comparto fotografico di qualità, composto da bene 3 sensori: il principale è da 50MP.

Il display super ampio da 6,74″ ti permetterà di svolgere al meglio tutte le tue attività preferite senza affaticare la vista. La batteria da 5000 mAh, supportata dall’eccezionale sistema di ricarica rapida, ti consentirà invece di concludere la tua giornata di utilizzo, senza rischiare di rimanere a corto di autonomia energetica.

Uno smartphone potente, completo e accattivante sotto il punto di vista estetico. A questo prezzo, Xiaomi Redmi 13C è assolutamente imperdibile: mettilo adesso nel carrello su eBay e – prima di completare il tuo ordine – inserisci il codice ” PSPRMAR24 “. Lo ricevi in modo assolutamente gratuito, ma dovrai fare in fretta: la disponibilità residua è super limitata.