Xiaomi Redmi 13C da 256GB a PREZZO SCONVOLGENTE, ora solo 123€

Se vuoi un ottimo smartphone senza spendere tanto sono certo che questa è l’offerta migliore di cui ti puoi avvalere oggi. Vai subito su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Redmi 13C a soli 123,90 euro, invece che 179,90 euro. Per averlo a questo prezzo inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento.

Anche se non è visibile il prezzo di listino, sullo store ufficiale, è di 179,90 euro. Questo vuol dire che ora puoi risparmiare ben 56 euro sul totale. Davvero un ottimo sconto per uno smartphone che non teme la prova del tempo ed è ancora uno dei più acquistati.

Xiaomi Redmi 13C a un prezzaccio solo su eBay

Il prezzo di questo fantastico smartphone è davvero a terra ma vediamo quali sono le sue caratteristiche e quello che offre:

Performance: monta il potente processore MediaTek Helio G85 con 8 Core e scheda grafica Mali-G52 che garantiscono performance eccellenti. E a supporto ci sono 8 GB di RAM che velocizzano ulteriormente l’elaborazione.

monta il potente processore con 8 Core e scheda grafica che garantiscono performance eccellenti. E a supporto ci sono 8 che velocizzano ulteriormente l’elaborazione. Batteria e memoria interna: con i suoi ben 256 GB di memoria potrai archiviare tutto quello che vuoi senza patemi e la puoi anche espandere tramite una microSD. Mentre la batteria è da 5.000 mAh e ha una ricarica PD da 18 W.

Foto e video : grazie a una fotocamera tripla con sensore principale da 50 MP puoi scattare foto e fare video professionali.

: grazie a una con sensore principale puoi scattare foto e fare video professionali. Display e Sim: ha un generoso display da 6,74 pollici protetto da un Corning Gorilla Glass e un refresh rate a 90 Hz e due slot per scheda Sim.

Un vero portento che puoi avere a molto meno del suo prezzo. Dunque non perdere tempo, vai subito su eBay e acquista il tuo Xiaomi Redmi 13C a soli 123,90 euro, invece che 179,90 euro. Per averlo a questa cifra ricorda di inserisci il codice PSPRFEB24 al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.