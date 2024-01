Xiaomi Redmi 12S: 8GB + 256GB a soli 184€, un BEST BUY

Lo Xiaomi Redmi 12S è un ottimo smartphone. La sua dotazione, di tutto rispetto, prevede ben 8GB di RAM e 256GB di ROM. Insomma, un ottimo dispositivo per gestire app, giochi e contenuti multimediali senza problemi né limiti. Oggi lo trovi in super offerta su eBay. Acquistalo a soli 184,90 euro, invece di 199,90 euro. Un prezzo spettacolare per questo telefono davvero eccellente. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo e la possibilità di pagare a Tasso Zero.

Xiaomi Redmi 12S: una vera bomba

Scegli lo Xiaomi Redmi 12S per la tua quotidianità. Navigazione, chiamate, intrattenimento, lavoro e gaming sono alla portata di tutti e sempre con te. Grazie al display AMOLED da 6,43 pollici e 90Hz di refresh rate, ottieni immagini sempre fluide e uno scorrimento davvero rapido. Il chipset MediaTek Helio G96 è perfetto per tutto, con prestazioni di buon livello. La fotocamera principale da 108MP è una chicca per questo cameraphone.

Acquistalo subito a soli 184,90 euro, invece di 199,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.