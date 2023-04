Xiaomi Redmi 12C: scopri dove acquistarlo a soli 119€

Acquista il nuovissimo Xiaomi Redmi 12C a soli 119 euro, invece di 149,90 euro. Questo incredibile sconto lo trovi solo sullo store ufficiale di Xiaomi. Ma fai attenzione, perché per ottenere tale prezzo dovrai inserire anche il codice coupon 12C20 che ti darà diritto immediato a un ribasso di 20 euro. Ti sembra incredibile? Non perdere tempo, perché siamo già agli ultimi pezzi.

Completamente votato all’imaging e al gaming, questo smartphone è una vera scoperta. Il suo ampio display HD+ da 6,71 pollici trasforma qualsiasi contenuto da vedere in un’opera d’arte. Tutte le operazioni quotidiane saranno ancora più facili e veloci perché avrai uno schermo più grande che amplia la tua visuale. E con la Modalità Lettura renderai l’illuminazione più confortevole per la vista.

Xiaomi Redmi 12C: la tecnologia si rinnova a un prezzo pazzesco

Acquista lo Xiaomi Redmi 12C a soli 119 euro grazie alla promo Xiaomi FanFestival, disponibile fino al 16 aprile 2023. Grazie a questa offerta ti arriva a casa con consegna gratuita uno smartphone speciale. Il processore MediaTeck Helio G85 offre una tecnologia rinnovata per prestazioni bilanciate pensate per il gaming e un intrattenimento fluidi e veloci. La batteria da 5000 mAh garantisce fino a 508 ore in standby e 13 ore di gioco.

Dotato di doppia fotocamera da 50MP, avrai sempre foto incantevoli. Scatta momenti indimenticabili anche in controluce e in ambienti con scarsa illuminazione. E con la Modalità HDR i dettagli saranno perfetti con colori e contrasti incredibili. Affrettati quindi ad aggiudicarti questo super smartphone a soli 119 euro, anziché 149,90 euro, inserendo il codice coupon 12C20 prima della conferma.

