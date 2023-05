Xiaomi Redmi 12C: una BOMBA il prezzo scontato sul Mi Store

Corri su Mi Store e acquista lo Xiaomi Redmi 12C a un prezzo bomba. Questo smartphone Android ti costa solo 139,90 euro. Incredibile vero? Eppure è proprio così. La sua dotazione essenziale ti permette di risparmiare senza rinunciare a un dispositivo completo di tutto, in grado di regalare ottime soddisfazioni lato qualità-prezzo. Se non ci credi dai un’occhiata alle sue dotazioni.

Iniziamo con il processore MediaTek Helio G85, nato per offrire prestazioni più bilanciate in un’esperienza gaming e di intrattenimento fluida e senza paragoni. La GPU Mali-G52 è stata pensata per soddisfare qualsiasi gamer esigente. Inoltre, puoi estendere la RAM utilizzando fino a 5GB di spazio ROM inattivo. Un’ottima soluzione per multitasking e smartphone ancora più reattivo.

Xiaomi Redmi 12C: il tuo nuovo smartphone a 139€

Meno di 150 euro per uno smartphone a cui non manca proprio nulla. Il nuovo Xiaomi Redmi 12C a 139,90 euro è uno spasso. Grazie al suo ampio display HD+ da 6,71 pollici vivi un’esperienza visiva coinvolgente e senza compromessi. Gioca, naviga, guarda un film. Lo schermo amplia la tua visuale offrendoti una visione straordinaria e immersiva. Attiva la Modalità Lettura per rendere l’illuminazione confortevole per la tua vista, riducendo così la luce blu proteggendo i tuoi occhi.

Resta attivo per una giornata intera, il Redmi 12C ha una batteria da 5000 mAh che offre fino a 34 ore di chiamata, 508 ore di standby, 20 ore di riproduzione video e 13 ore di gioco. Tutto questo in una scocca dal design elegante da ogni angolazione. Linee morbide e moderne, presa antiscivolo, involucro unibody rendono questo smartphone ancora più comodo da tenere in mano. Acquistalo ora sul Mi Store a soli 139,90 euro.

