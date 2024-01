Xiaomi Redmi 12C: AFFARE FATTO su eBay a questo prezzo

Xiaomi Redmi 12C è lo smartphone Android ideale per chi, come te, cerca un prodotto di qualità spendendo poco. Oggi è ancora più conveniente su eBay grazie a questa offerta pazzesca. Mettilo subito in carrello a soli 111,90 euro, invece di 199,90 euro. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM. Ovviamente la consegna gratuita è inclusa nel prezzo così come la Garanzia Cliente eBay. Se vuoi puoi anche decidere di pagare in comode rate a tasso zero.

Xiaomi Redmi 12C: perfetto per risparmio e qualità

Con uno Xiaomi Redmi 12C 4GB+128GB non solo risparmi, ma ti assicuri uno smartphone dalle caratteristiche introvabili su altri modelli di questa fascia. Ad esempio, il display immersivo da 6,71 pollici con tecnologia HD+. Vogliamo parlare della doppia fotocamera da 50MP? Grazie alla modalità notte potrai scattare foto perfette. La batteria da 5000 mAh ti regala parecchie ore di utilizzo senza una ricarica, per tutto il giorno e oltre. Il sensore di impronte posteriore tiene al sicuro i tuoi dati.

Acquistalo adesso a soli 111,90 euro, invece di 199,90 euro. Con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 37,30 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

