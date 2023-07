Xiaomi Redmi 12: SUPER PREZZO sul Mi Store, da SBALLO

Il nuovo Xiaomi Redmi 12 è già in super offerta a un prezzo da sballo. La promo si trova nell’iniziativa Summer Sale del Mi Store. Cosa stai aspettando? Mettilo subito in carrello a soli 179,90 euro, invece di 199,90 euro. Grazie ai suoi 4GB RAM e 128GB di ROM offre tutto ciò che ti serve per multitasking, fluidità e spazio di archiviazione così da installare app e giochi che vuoi.

Il design è davvero bello, sicuramente rinnovato rispetto ai modelli precedenti. La scocca posteriore in vetro di alta qualità ridefinisce il livello di bellezza in questo smartphone. All’occhio appare già un dispositivo premium e al tatto hai la conferma. Grazie alle sue componentistiche isolate, è resistente a polvere e schizzi con certificazione IP53.

Xiaomi Redmi 12: bello, potente e oggi economico

Il nuovo Xiaomi Redmi 12 è uno smartphone che non passa inosservato. Sicuramente si tratta della soluzione perfetta per chi ha bisogno di un prodotto economico nel prezzo, ma che non rinuncia però alla qualità. Lo schermo da 6,79 pollici ha una tecnologia DotDisplay FHD+ che offre un’immersività incredibile per ogni contenuto. Grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz tutto diventa ancora più fluido.

L’ampia batteria da 5000 mAh regala la massima tranquillità perché assicura un’autonomia estremamente lunga. Ottimo anche il processore Octa-core MediaTek Helio G88. Sperimenta un’esperienza più fluida con un equilibrio straordinario tra potenza ed efficienza. Insomma, questo Redmi 12 merita di essere tuo. Acquistalo ora a soli 179,90 euro, invece di 199,90 euro. Solo sul Mi Store grazie alla Summer Sale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.