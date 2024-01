Xiaomi Redmi 12 in offerta su Amazon: il prezzo va in frantumi

Il Redmi 12 si presenta come un dispositivo all’avanguardia, in grado di offrire un’esperienza visiva di alta qualità grazie al suo ampio display FHD+ da 90 Hz. La scocca posteriore in vetro di alta qualità non solo conferisce al dispositivo uno stile elegante, ma garantisce anche una resistenza agli schizzi e alla polvere con la certificazione IP53.

Questo straordinario smartphone normalmente viene proposto a 215€, ma – grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo – oggi può essere tuo a solamente 152€!

La batteria ampia da 5.000 mAh promette una durata eccezionale, mentre il processore MediaTek Helio G88 assicura prestazioni fluide e reattive in tutte le attività. La tripla fotocamera AI da 50 MP offre la versatilità necessaria per catturare immagini dettagliate e di alta qualità.

Il design sottile con uno spessore di soli 8,17 mm e la finitura continua della fotocamera conferiscono al Redmi 12 un aspetto elegante e moderno. La costruzione curata e resistente si fonde perfettamente con le fotocamere integrate, distinguendo questo dispositivo dalla concorrenza.

Il display DotDisplay FHD+ da 6,79″ offre un campo visivo straordinariamente ampio, perfetto per qualsiasi attività, dalla visione di video alla navigazione sui social media. La frequenza di aggiornamento AdaptiveSync da 90 Hz assicura un’esperienza sempre fluida, adattandosi automaticamente alle esigenze dell’utente, che sia un appassionato gamer o un utilizzatore dinamico dello smartphone. Inoltre, la certificazione SGS Low Blue Light contribuisce a ridurre l’affaticamento visivo durante l’uso prolungato del dispositivo.

Non farti scappare questa offerta e portalo a casa oggi stesso a solamente 152€, con un risparmio di oltre 60€ sul suo normale prezzo di listino!

