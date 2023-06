Xiaomi Redmi 10C: solo 119€ grazie al Red Friday di MediaWorld

L’occasione si dice faccia l’uomo ladro. Allora ruba subito questa fantastica offerta prima che termini. Ultimo giorno quindi per acquistare lo Xiaomi Redmi 10C a soli 119 euro, invece di 219,99 euro. Questo sconto del 32,26% lo trovi solo su MediaWorld grazie al Red Friday Weekend. Hai tempo fino alla mezzanotte di oggi per risparmiare così tanto, salvo esaurimento scorte.

Per questo ti consigliamo di essere veloce e di assicurarti questo smartphone super economico, ma di qualità. Con i suoi 64GB di memoria interna scarichi e installi tutte le app e i giochi che vuoi. Ci pensa il processore Qualcomm Snapdragon 680 Octa-core ad accelerare i processi rendendo tutto più smart e veloce. Grazie a questo chipset ottieni grandi prestazioni con un’efficienza energetica incredibile.

Xiaomi Redmi 10C: lo smartphone di buon livello a un prezzo mai visto

Con Xiaomi Redmi 10C 64GB ti assicuri uno smartphone di buon livello, con tutte le caratteristiche per essere un ottimo compagno di avventure. Portalo sempre con te senza la preoccupazione di doverlo ricaricare in continuazione grazie alla sua batteria da 5000 mAh che assicura 29 ore di lettura, 190 ore di musica, 19 ore di riproduzione video e 11 ore di gaming.

Accedi a un’esperienza visiva coinvolgente grazie all’ampio display da 6,71 pollici che supporta anche Netflix HD e Prime Video HD. Vivi il tuo streaming in mobilità in alta qualità. Tra l’altro non devi nemmeno preoccuparti di urti e graffi perché lo schermo è protetto dalla tecnologia Corning Gorilla Glass che garantisce maggiore resistenza. Acquistalo subito a soli 119 euro, invece di 219,99 euro, grazie al Red Friday Weekend di MediaWorld.

