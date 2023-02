Xiaomi Redmi 10: PREZZO BOMBA su eBay, solo 167€

Xiaomi Redmi 10 è un ottimo smartphone per chi cerca un dispositivo completo ed efficiente, ma allo stesso tempo con un prezzo economico. Attualmente è ancora più conveniente su eBay grazie a una grande promozione in corso fino a esaurimento scorte. Acquistalo a soli 167 euro, invece di 229,90 euro (prezzo di listino).

Dotato di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, offre prestazioni molto interessanti stupendo sempre chi lo inizia a utilizzare. Il potente processore Octa-core assicura prestazioni di alto livello. Grazie al chip MediaTek Helio G88 puoi davvero fare di tutto senza limitazioni per foto più nitide e un’esperienza di gioco migliorata.

Approfittane ora. Tra l’altro con eBay puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero da soli 55 euro l’una selezionando PayPal come metodo di pagamento. La consegna è gratuita, veloce e puoi sempre fare affidamento sulla garanzia clienti eBay.

Xiaomi Redmi 10: oggi ti costa pochissimo

Fai l’affare del giorno acquistando lo Xiaomi Redmi 10 a soli 167 euro. Grazie a questa promozione eBay risparmi esattamente 62 euro dal prezzo di listino. Meno di 200 euro per uno smartphone Android con 4 fotocamere con un obiettivo principale da 50MP.

Accedi a un display FHD+ da 6,5 pollici. La frequenza di aggiornamento da 90Hz rende tutto più fluido e prestante. La batteria da 5000 mAh offre un’ampia capacità di resistenza per durare tutta la giornata. 30 ore di chiamate, 14 ore di video e 158 ore di musica con una sola ricarica.

Mettilo subito nel carrello a soli 167 euro.Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.