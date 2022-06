Xiaomi Redmi 10 a 138€ è WOW: display 90Hz, 50MP e batteria 5000 mAh

Xiaomi Redmi 10 è in sconto a prezzo pazzesco in questo momento. Uno smartphone completo sotto ogni punto di vista, ora al prezzo dei più economici degli entry level. Fotocamera con sensore principale da 50MP, batteria da 5000 mAh e un ampio display con risoluzione FHD e refresh rate da 90Hz.

Approfitta delle promo eBay del momento e accaparratelo a 138€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite. Sii rapido, la scorta residua è assolutamente limitata.

Xiaomi Redmi 10: lo smartphone bello e possibile

Un dispositivo completo sotto ogni punto di vista. L’ampio display, dotato di risoluzione FHD+, non potrebbe essere più fluido. Merito del refresh rate da 90Hz. Goditelo al meglio e non preoccuparti dell’autonomia energetica: puoi contare su una batteria da 5000 mAh.

Nessuna delusione nemmeno al momento di scattare fotografie. Sul posteriore, il comparto fotografico conta su 4 sensori, con il principale da ben 50MP. Non manca un sensore dedicato agli scatti ultragrandangolari, quello per le macro e per la profondità di campo.

Le performance sono affidate all’eccezionale processore MediaTek Helio G88, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Insomma, Xiaomi Redmi 10 è uno smartphone pazzesco, che a questo prezzo diventa irrinunciabile. Non perdere l’eccezionale occasione eBay del momento e portalo a casa a 138€ circa appena: completa l’ordine al volo se non è già finito e godi di spedizioni assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.