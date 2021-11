Xiaomi Redmi 10 128GB a 172€ è un affare ASSURDO

Xiaomi Redmi 10, in edizione con 128GB di storage interno, è in sconto assurdo su eBay. Un'occasione d'oro, per portare a casa uno smartphone super completo: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “NOV21EDAYS”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis.

Xiaomi Redmi 10 128GB a prezzo assurdo su eBay

Uno smartphone con una serie di caratteristiche pronte a sorprenderti. Innanzitutto, in questa fascia di prezzo è quasi impossibile trovare un ampio display da 6,5″ con refresh rate da ben 90Hz.

Sul posteriore, un comparto fotografico che non ti aspetto: 4 sensori, con il principale da 50MP e il secondario da 8MP che è ultragrandangolare. A seguire, una camera da 2MP per le macro e uno per la profondità di campo.

Il cuore pulsante di questo gioiellino è il collaudato e affidabile processore MediaTek Helio G88 supportato da 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. L'autonomia energetica è garantita da un'ottima batteria da ben 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 18W.

Uno smartphone che risponde perfettamente alle esigenze della stragrande maggioranza degli utenti utilizzatori di smartphone. Un device che a meno di 200€ è pronto a sorprenderti: Xiaomi Redmi 10 128GB a 172€ è un vero e proprio regalo, possibile grazie alle promozioni eBay del momento. Mettilo subito nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “NOV21EDAYS”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, ma sii veloce: pochi pezzi a disposizione.