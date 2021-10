Xiaomi: questa torcia illumina fino a 240 metri (30€)

Questa torcia di Xiaomi NexTool è incredibile. Dotata di doppia lampada, con quella principale arrivi a illuminare fino a 240 metri di distanza. Poi usarla in molteplici modi e rimarrai stupito da quello che può offrire. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averla a 30€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: un portento di torcia a gran prezzo

Un prodotto eccezionale, realizzato con materiali di altissima qualità. Si tratta di un prodotto pensato per essere multiuso. La torcia principale, impostabile in diversi modi, può arrivare a illuminare fino a 240 metri di distanza. L'altra lampada invece è perfetta per illuminare più da vicino: ad esempio, se devi vedere dei documenti o cercare qualcosa nelle vicinanze. Infatti, dietro la lampada secondaria c'è un potente magnete, che puoi usare per fissare il dispositivo e mantenere le mani libere.

La lampada secondaria è perfetta anche per inviare degli SOS, illuminandosi di rosso. Uno dei pregi di questo gioiellino è la presenza di ampia batteria integrata, che ti garantirà diverse ore di utilizzo prima di dover ricorrere alla ricarica attraverso la porta USB C.

Una torcia completissima insomma, quella di Xiaomi Nextool, che adesso porti a casa a gran prezzo, approfittando anche di spedizioni assolutamente gratuite.

Per approfittare della promozione del momento, spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per averla a 30€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente gratis.