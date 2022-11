Xiaomi: quanto è veloce la ricarica da 210W?

Quanto è veloce la nuova ricarica rapida di Xiaomi? Bhè, dobbiamo segnalarvi che questa tecnologia è fantastica; ha appena infranto tutti i record mondiali visto che si è capito che è la più veloce al mondo. La compagnia asiatica ha stabilito un punteggio assoluto. Non appena sarà disponibile in commercio, non avrà rivali per un po’; è riuscita a battere perfino iQOO, azienda cinese che ha realizzato una ricarica da 200W.

Xiaomi: come funziona la ricarica da 210W?

Come detto, la società produttrice di tablet, smartphone, ecosistemi per la smart home e non solo, ha condotto i test con lo Xiaomi 11 Ultra e al momento la fast charge da 200W non è disponibile in tutto il globo. Ad ogni modo, con questa velocità, il telefono è riuscito a passare da 0 al 100% in meno di 8 minuti.

Tuttavia ci sorge un dubbio. La compagnia ha già ingranto questa velocità con la ricarica da 200W, che senso aveva questa nuova opzione? Inoltre, il caricatore è stato certificato quindi arriverà in commercio ma ad oggi non sappiamo nulla di più. Sicuramente l’accessorio sarà un gadget comprabile a parte e non verrà mai inserito in confezione. Pensate però alla comodità di fornire al device energia a sufficienza in soli 8 minuti. Un sogno, soprattutto per chi passa molte ore fuori casa.

Inoltre, 8 o 7 minuti sono sì veri ma per oggi sono limitati agli accumulatori da 4000 mAh; se la dimensione della batteria sarà superiore, ci potrebbe volere più tempo, ecco perché gli OEM mirano a inserire batterie più piccole ma che si ricaricano più in fretta.

La fast charge da 210W l’abbiamo vista con i nuovi Redmi Note 12 Pro, ma non crediamo che la troveremo sulle ammiraglie Xiaomi 13 e 13 Pro. Piuttosto, sul 13 Ultra potrebbe essere molto probabile.

Intanto, se volete fare un buon affare su Amazon, vi consigliamo l’ottimo Xiaomi 12T Pro 5G a soli 799,50€ con spese di spedizione gratuite e incluse nel costo del device.

