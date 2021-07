Gli sforzi di Xiaomi nel corso degli anni nel tentativo di aumentare le vendite stanno portando l'azienda a guadagnare terreno rispetto alla concorrenza. Il marchio non è solo il numero uno nel segmento smartphone e TV in India, ma è anche uno dei brand leader in Cina. Secondo quanto si apprende ora, sembra che il gigante della tecnologia cinese abbia nuovamente aggiunto registrato un altro traguardo.

Xiaomi: gli sforzi compiuti hanno portato a grossi risultati

La ricerca di Counterpoint Research ha rivelato i progressi di Xiaomi nel segmento dei telefoni premium di punta. Secondo il rapporto, l'OEM asiatico ha conquistato circa il 14% del mercato nella categoria 20K-45K. Questo dato pone l'azienda su un piedistallo come uno dei marchi di smartphone premium leader e in più rapida crescita nel Paese.

La spinta di Xiaomi per entrare nel segmento dei telefoni premium è iniziata con la serie Mi 10. Va notato che il marchio è passato da appena il 3% di quota di mercato nel segmento premium ad ottobre 2020 a circa il 14% a maggio 2021, rappresentando così crescita massiccia.

La crescita di Mi India nel segmento premium è un riflesso della fiducia che il marchio ripone attualmente, che a sua volta è il prodotto dello sforzo assiduo del brand nello sfornare prodotti economici ma di gran pregio.

Il capo di Xiaomi India, Manu Kumar Jain, commentando il successo degli smartphone Mi nel segmento premium, ha dichiarato:

Con Mi, ci siamo concentrati sull'introduzione di tecnologie innovative e sulla definizione di nuovi parametri di riferimento per l'innovazione mobile. Con il lancio sul mercato delle serie Mi 10 e Mi 11, abbiamo offerto ai nostri utenti un'esperienza premium, grazie a un design superiore, caratteristiche e funzionalità migliori della categoria. È grazie alla fiducia dei nostri consumatori e dei Mi Fan che siamo stati in grado di ridurre il divario con uno dei principali marchi di smartphone premium. Sebbene questi siano i primi numeri di crescita, siamo sopraffatti nel vedere i consumatori passare a dispositivi premium nel portafoglio Mi. Mentre continuiamo a crescere nel mercato, cercheremo di portare dispositivi più potenti e lavoreremo per rendere Mi un marchio ambizioso premium in India.

La spinta dell'azienda nel segmento premium è iniziata con il Mi 10i che è stato dichiarato come il dispositivo 5G più venduto del marchio sotto i 25K.

Xiaomi

Smartphone