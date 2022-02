Xiaomi: potente caricatore 65W GaN per smartphone e PC a 32€, FOLLIA

Questo potente caricatore di Xiaomi con tecnologia GaN si spinge fino a ben 65W, perfetti per ricaricare lo smartphone, ma anche i tablet più potenti e i PC. Che si tratti del tuo portatile o di un iPad Pro, nessun problema. Super compatto e versatile, il suo prezzo su eBay adesso è più economico che mai. Portalo a casa a 32€ circa appena applicando uno speciale codice sconto. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – copia e incolla il coupon “PIT10PERTE2022”. Le spedizioni sono rapide e gratuite, ma la disponibilità limitata.

Xiaomi: il migliore caricatore GaN da 65W è in sconto

Il dispositivo compatto perfetto per ricaricare qualsiasi prodotto. Sono passata a strumenti come questi da un po’ ormai perché li ritengo incredibilmente pratici. Se mi sposto, e lavoro in smart working da qualche parte, ho bisogno di avere il giusto caricatore per smartphone, iPad Pro e PC portatile. Non solo, se servisse, dovrei poter ricaricare anche mouse, tastiera e auricolari.

Ecco, con questo tipo di prodotto ho risolto ogni problema. Posso ricaricare il device che richiede meno potenza e anche quello che ne richiede di più. Il bello è che mi porto dietro un solo strumento e ho la certezza di ricaricarli tutti.

Quando ho visto il modello di Xiaomi in gran sconto, certa della qualità del prodotto, non ho potuto fare a meno di segnalartelo. La tecnologia GaN di questo caricatore da 65W ti garantisce efficienza massima durante la ricarica e massima sicurezza, tutto mantenendo delle dimensioni super compatte. Ne basta uno, per ricaricarli tutti: una praticità impressionante.

A 32€ circa appena è un ottimo affare, che puoi fare direttamente su eBay, avendo cura di mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine – applicare il codice “PIT10PERTE2022”. Godi anche di spedizioni rapide e gratuite, ma disponibilità limitata.