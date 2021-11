Xiaomi: potente aspirapolvere di design a prezzo SHOCK

Shunzao L1 è un potente aspirapolvere di design, parte dell'ecosistema di prodotti Xiaomi. Un gioiellino, bello da vedere, che ti garantisce pulizie perfette in pochi minuti. Lo porti a casa in gran sconto da Amazon: spunta il coupon in pagina per accaparrartelo a 109€ invece di 159€. Godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi: eccellente aspirapolvere in gran sconto su Amazon

Un prodotto che ti sorprende dall'apertura della confezione. I materiali utilizzati per costruire l'elettrodomestico sono di alta qualità e sorprende l'attenzione per la cura dei dettagli: un gioco di rosso e grigio metallizzato, che conferisce eleganza al prodotto.

L'ampio serbatoio, alloggiato sulla parte alta, accoglie la polvere aspirata dal potente motore (che arriva a una forza massima di 20000Pa). Nessun vincolo di cavi, grazie al funzionamento attraverso batteria integrata: fino a 60 minuti a tua disposizione. Un tempo più che sufficiente per eliminare peli, polvere, sporcizia e detriti senza fatica.

Super leggero, basta combinare gli accessori in dotazione per usarlo in molti modi. La spazzola rotante motorizzata è perfetta per il pavimento. La più piccola va bene per i divani o per la tappezzeria dell'auto. I due accessori più piccoli ti permettono di arrivare invece in ogni angolo e fessura.

Comoda la base a muro: potrai lasciare in bella vista il dispositivo senza alcun problema mentre non lo usi. Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per accaparrarti questo eccellente aspirapolvere senza fili – parte dell'ecosistema Xiaomi – a 109€ invece di 159€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.