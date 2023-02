Xiaomi Portable Bluetooth Speaker: alta qualità a un prezzo piccolo piccolo

Siete alla ricerca di un ottimo speaker portatile che sia di buona qualità, ma anche conveniente? Allora non potete assolutamente perdere l’occasione di acquistare il fantastico Xiaomi Portable Bluetooth Speaker oggi in offerta su Amazon. Il suo prezzo scende da 49,99 euro a soli 39,99 euro grazie allo sconto del 20%. Il risparmio di 10 euro può sembrare roba da poco, ma è in realtà il prezzo più basso di sempre per questo speaker.

Xiaomi Portable Bluetooth Speaker: caratteristiche principali

Il Xiaomi Portable Bluetooth Speaker è l’ideale per chi cerca un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile. Questo speaker offre un’eccellente qualità audio da 16 W con un suono pulito e potente in ogni direzione. Inoltre, dispone di una frequenza audio progettata appositamente per offrire un’esperienza d’ascolto ottimale. La modalità audio doppia, con bassi profondi e normali, vi permette di personalizzare l’audio in base alle vostre preferenze mentre la connessione Bluetooth 5.0 stabile garantisce un’esperienza di musica continua senza interruzioni.

La struttura impermeabile è realizzata in materiali resistenti per permettere all’altoparlante di resistere alla pioggia e agli spruzzi d’acqua. Infine la potente batteria da 2600 mAh permette di ballare fino a tarda notte e riprodurre i vostri brani preferiti senza interruzioni. Non sprecate altro tempo e approfittate di questa offerta irresistibile: oggi Amazon vi permette di risparmiare subito il 20% sul suo normale prezzo di listino e se lo ordinate immediatamente sarà vostro in pochissimi giorni grazie al servizio Amazon Prime.

