Xiaomi POCO X5 5G: smartphone PAZZESCO a un prezzo fuori di testa

Grazie allo Xiaomi Fan Festival anche oggi acquisti i migliori prodotti a prezzi fuori di testa. In questo momento puoi approfittare dell’ottimo sconto applicato all’incredibile e prestante Xiaomi POCO X5 5G. Dotato di 6GB di RAM e 128GB di ROM è un vero bolide. Acquistalo ora a soli 249,90 euro, invece di 299,90 euro. Grazie a questa promozione stai risparmiando 50 euro.

La consegna è gratuita e potresti anche approfittare di un rimborso grazie alla permuta del tuo usato. Aggiungi, se lo desideri, la Protezione Xiaomi Care (opzionale) per avere una protezione su danni accidentali e danno allo schermo per un anno. Ovviamente devi essere veloce perché l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro se i pezzi disponibili finiscono in sold out.

Xiaomi POCO X5 5G: un MOSTRO di smartphone

Con meno di 300 euro ti assicuri uno smartphone potente acquistando lo Xiaomi POCO X5 5G. Il DotDisplay AMOLED FHD+ da 6,67 pollici offre immagini straordinari a 120Hz di refresh rate. Il suo touch ad alta risoluzione è 10 volte più preciso offrendo un controllo del tocco ancora più accurato. Così avrai un’esperienza gaming decisamente fluida.

Il design sottile e leggero riesce comunque a nascondere una fantastica batteria da 5000 mAh che garantisce fino a 20 ore di chiamata, 21 ore di riproduzione video e 192 ore di musica. E con la ricarica rapida a 33W in un attimo il tuo smartphone è completamente carico. A tutto questo aggiungici la massima potenza erogata dal processore Qualcomm Snapdragon 695 e il gioco è fatto.

Acquista subito il POCO X5 5G a soli 249,90 euro, invece di 299,90 euro. Questo super sconto di 50 euro è un’occasione offerta dallo Xiaomi Fan Festival. Approfittane subito prima che anche gli ultimi pezzi di questo incredibile smartphone Android terminino lasciandoti poi con l’amaro in bocca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.