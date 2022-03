Xiaomi POCO X4 PRO 5G su Amazon: bestia 8/256GB, promo lancio a 299€

Il nuovo e potentissimo Xiaomi POCO X4 PRO 5G sbarca ufficialmente su Amazon. Con la promozione di lancio, porti a casa un ottimo e potente dispositivo a meno di 300€: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per averlo a 299€ appena invece di 349€ con spedizioni rapide e gratuite a partire dal 12 marzo.

Con la vantata scheda tecnica e l'estetica unica, è impossibile pentirsi dell'acquisto. Dovrai essere bravo ad approfittare della promo di lancio però!

Xiaomi POCO X4 Pro 5G è su Amazon: sconto lancio da non perdere

Un dispositivo che proprio non può passare inosservato innanzitutto per il design. Non è uno smartphone per chi non vuole distinguersi. Questo device nasce con un carattere estetico forte e non ha paura di mostrarlo. Linee squadrate premium e ben definite e un comparto fotografico che occupa un terzo del posteriore, ma lo fa a giusta ragione.

Ci sono 3 sensori, con il principale da 108MP che è affiancato da uno secondario da 8MP (ultragrandangolare) e un terzo da 2MP per macro e profondità di campo. Sul frontale c'è un display AMOLED anch'esso impressionante. Dimensioni di 6,67″ con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz affiancata a una di campionamento del tocco di ben 360Hz. Non importa cosa farai con il tuo device, potrai sempre godere di un'esperienza di visione super fluida e rapida. Che si tratti di un giro sui social o di una intensa sessione di gaming, nessun problema.

Il cuore pulsante di questo gioiellino è il potente processore Qualcomm Snapdragon 695, supportato da 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Grazie alla tecnologia dinamica di espansione della RAM, puoi aggiungere altri 3GB di memoria volatile all'occorrenza.

Non dovrai nemmeno preoccuparti dell'autonomia energetica. Con una batteria da 5000 mAh potrai sottoporre il tuo dispositivo a un utilizzo super intenso senza alcun problema. Al momento della ricarica, fai affidamento sul sistema ultra rapido da 67W: basta una manciata di minuti per arrivare dallo 0% al 70%.

Il momento di avere il massimo a un prezzo minuscolo è adesso. Porta adesso a casa il nuovissimo Xiaomi POCO X4 Pro 5G in versione con 8GB di RAM e 256GB di storage interno a 299€ appena: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime a partire dal 12 marzo.