Xiaomi POCO X3 Pro scontato di 100 euro su eBay: follia pura!

L'affare di oggi su eBay si chiama Xiaomi POCO X3 Pro. Uno smartphone Android davvero unico nel suo genere capace di stupire anche l'utente più esigente. Tanta potenza in un piccolo prezzo. Acquistalo a soli 199 euro, invece di 299 euro e aggiudicati un top di gamma fantastico. Processore Qualcomm Snapdragon 860, DotDisplay da 120Hz di refresh rate e vetro indistruttibile grazie al Corning Gorilla Glass 6. Difficile credere che tutto questo sia tuo con uno sconto pari a 100 euro. Un device di alto profilo a un prezzo da entry level.

Xiaomi POCO X3 Pro: meglio approfittare subito della pazzia di eBay

Xiaomi POCO X3 Pro a soli 199 euro ti offre 8GB di RAM e ben 256GB di memoria interna. Non ci sono sul mercato smartphone con queste caratteristiche e con questa qualità allo stesso prezzo. POCO X3 Pro li batte tutti a mani basse grazie a questo sconto pazzo di eBay.

Avrai più prestazioni, grazie al processore Snapdragon 860, la memoria UFS 3.1, gli 8GB di RAM e i 256GB di memoria interna. Potrai godere di più sicurezza e design dati dal Corning Gorilla Glass 6 e dalla doppia texture. Vivrai la vita con più creatività grazie alla fotografia notturna migliorata e al doppio video.

Goditi un gameplay ultra fluido e non fermarti nemmeno di fronte ai giochi più impegnativi. Con la memoria UFS 3.1 dimenticati le attese, le app e i giochi si apriranno a una velocità incredibilmente elevata. Velocità di scrittura e di lettura ti sorprenderanno.

Inoltre, grazie alla tecnologia LiquidCool 1.0 Plus dimenticati qualsiasi problema dovuto al surriscaldamento. Con questo speciale sistema di raffreddamento altamente efficiente, Xiaomi POCO X3 Pro è in grado di regalarti le massime prestazioni in qualsiasi condizione di lavoro o di gioco, anche i più estremi. È garantito un raffreddamento del processore fino a 6° C.

Immergiti nella qualità totale di questo smartphone Android super performante. Fai l'affare del giorno e acquista il tuo nuovo Xiaomi POCO X3 Pro a soli 199 euro, invece di 299 euro. Solo online su eBay.