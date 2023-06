Xiaomi POCO Watch scontato del 49%? Su Amazon si fa l'AFFARE DEL GIORNO

Ha subito catturato i cuori di tutti gli amanti dell’hi-tech per la sua alta qualità proposta a prezzi super competitivi. Oggi il fantastico Xiaomi POCO Watch va in grande sconto su Amazon. È uno smartwatch completo sotto ogni punto di vista tanto da comprendere sia il GPS che il controllo dell’ossigeno nel sangue. Il suo prezzo di listino è di 99,99 euro, molto al di sotto di numerosi competitor che propongono funzionalità anche nettamente inferiori, ma oggi potete acquistarlo all’incredibile prezzo di 50,64 euro grazie allo sconto del 49%.

Xiaomi POCO Watch: caratteristiche principali

Lo Xiaomi POCO Watch è davvero bello ed elegante e fin da subito si fa valere grazie al suo splendido display AMOLED da 1,6″ perfetto per controllare le notifiche in arrivo sullo smartphone. Grazie al vetro curvo 2.5D e alla cornice ultra sottile, questo display offre un’esperienza visiva chiara e dettagliata in qualsiasi condizione di luce. Diverse le modalità sportive, pensate per permettervi di tenere sotto controllo le vostre performance: la presenza del GPS integrato vi garantisce anche una precisione estrema. L’eccezionale classificazione di resistenza all’acqua di 5 ATM si traduce nella possibilità di indossarlo per nuotare, sia in acque aperte che in una piscina al chiuso!

Per finire, si tratta di un validissimo alleato anche per vostra la salute grazie a funzionalità dedicate, come il controllo del battito cardiaco H24 e la valutazione della quantità di ossigeno nel sangue. Non manca anche il monitoraggio della qualità del sonno e dei livelli di stress, il tutto con un’autonomia della batteria inaspettatamente alta. Cosa state aspettando? Lo smartwatch Xiaomi POCO Watch è in sconto a 50,64 euro appena invece di 99,99 euro. Andate immediatamente su Amazon e approfittate dell’abbonamento a Prime per averlo in pochi giorni con consegne gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.