Xiaomi POCO M5: per poche ore lo acquisti a soli 139€

Corri sul Mi Store per un’offerta lampo davvero speciale. Solo oggi acquisti lo Xiaomi POCO M5 a soli 139,90 euro, invece di 209,90 euro. In pratica stai risparmiando ben 70 euro. Sbrigati perché hai tempo solo poche ore, sempre salvo esaurimento scorte. La versione in promozione è quella da 4GB di RAM e 128GB di ROM.

Questo smartphone è stato pensato per soddisfare le esigenze dei gamer. Ecco perché al suo interno trovi il Chip MediaTek Helio G99 a 6 nm. Le prestazioni si sprecano grazie a questo processore che garantisce un gaming super fluido e tutta la potenza che vuoi anche in multitasking. A supporto della tua voglia di giocare in mobilità c’è anche una batteria da 5000 mAh.

Xiaomi POCO M5: cogli al volo l’attimo

Cogli l’occasione per risparmiare un sacco sull’acquisto dello Xiaomi POCO M5 a soli 139,90 euro. L’offerta è valida solo per oggi, giovedì 20 luglio 2023. Dotato di una fotocamera principale da 50MP con AI, assicura scatti sempre perfetti. Inoltre, il display DynamicSwitch Full HD+ a 90Hz garantisce immagini sempre colorate e dettagli perfetti, anche durante il gioco.

Con una frequenza di campionamento touch a 240Hz ogni tocco è preciso e capace di rendere più reattivo lo schermo. Così potrai stare al passo con ogni movimento, condizione essenziale per vincere. Cosa stai aspettando? Questo è il momento che aspettavi! Acquista ora il POCO M5 a soli 139,90 euro, invece di 209,90 euro. Questa offerta è un’esclusiva del Mi Store e gode della consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.