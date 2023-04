Xiaomi POCO M5: performance da player a prezzo low cost

Vai sullo store ufficiale di Xiaomi e acquista il POCO M5 a soli 109 euro, invece di 209 euro. Risparmi esattamente 100 euro con questo ordine speciale. Infatti, è appena iniziato il terzo round dello Xiaomi Fan Festival che ti assicura prezzi davvero speciali per un risparmio incredibilmente vantaggioso.

Questo smartphone Android offre performance da player a un prezzo entry level. Ciò che fa la differenza, prima di tutto, è l’ottimo processore MediaTek Helio G99 a 6 nm. Studiato per il gaming, trasforma il tuo telefono in una vera e propria console per giocare a qualsiasi videogame, anche con grafica impegnativa.

Infatti, a supporto della tua voglia di perfezione c’è il Display DynamicSwitch FHD+ con la “D” maiuscola. Le immagini risultano così fluide da lasciare a bocca aperta. Dotato di refresh rate da 90Hz questo schermo ha la tecnologia Corning Gorilla Glass per prestazioni e resistenza incredibili.

Xiaomi POCO M5: l’affare è con Xiaomi Fan Festival

Acquista ora lo Xiaomi POCO M5 a soli 109 euro. Grazie a questo super sconto ti aggiudichi un ottimo prodotto poco sopra i 100 euro. Gioca e utilizzalo per molto tempo fuori casa, senza effettuare alcuna ricarica perché dotato di una batteria da 5000 mAh che garantisce un’ampia autonomia. La tripla fotocamera da 50MP immortala ricordi bellissimi anche con scarsa luminosità.

Aggiungilo al carrello con soli 109 euro, anziché 209 euro. Xiaomi ti regala anche la spedizione gratuita. Approfitta subito di questa incredibile occasione finché sei in tempo. Le scorte di questo prodotto potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.