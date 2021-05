Il design dell'atteso POCO M3 Pro è stato confermato attraverso un teaser ufficiale; il lancio del telefono del sub-brand di Xiaomi è fissato per il 19 maggio.

POCO M3 Pro: design ufficiale

Grazie a una serie di indiscrezioni che hanno continuato a susseguirsi nelle ultime settimane, sappiamo che l'imminente POCO M3 Pro 5G sarà essenzialmente un Redmi Note 10 5G in un nuovo corpo: il nuovo smartphone del sub-brand di Xiaomi avrà, infatti, un design unico ma le stesse specifiche del Redmi. Come si può evincere dal teaser ufficiale, lo smartphone godrà di una sfiziosa finitura bicolore sulla parte posteriore, con il marchio POCO impresso e ben visibile sul retro; inoltre, la società cinese sottolinea che l'M3 Pro è spesso 8,92 mm e pesa 192 grammi.

Da rumor precedenti è trapelato che il terminale in arrivo il 19 maggio avrà a bordo il chipset MediaTek Dimensity 700, godrà di uno schermo LCD FHD + da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. La memoria e lo spazio di archiviazione potrebbero raggiungere il massimo a 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.2; mentre per l'autonomia energetica dovrebbe pensarci una batteria da 5.000 mAh con un supporto per la caricata da 18 W; previsto anche nella scatola l'adorato jack per cuffie da 3,5 mm.

Passando all'ottica, il POCO M3 Pro 5G sarà probabilmente dotato di tre sensori sul posteriore: uno primario da 48 MP, un di profondità da 2 MP e un obiettivo macro da 2 MP. Un sensore da 8 MP gestirà i selfie e le videochiamate, mentre le altre funzionalità dovrebbero includere uno scanner per le impronte digitali montato lateralmente.

Le migliori offerte di oggi per Xiaomi Poco M3: tutti i prezzi

Xiaomi

Xiaomi Poco M3

Smartphone