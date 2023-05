Xiaomi POCO F5: OFFERTONA LANCIO su eBay

Il nuovo Xiaomi POCO F5 è in super offerta su eBay a un prezzo lancio. Acquistalo ora a soli 399,99 euro, invece di 479,90 euro. Un ottimo risparmio per questo smartphone che, come caratteristiche, sembra proprio un computer. Infatti, la dotazione in promozione è quella da ben 12GB di RAM e 256GB di ROM. Uno spasso per multitasking, gaming e produttività.

Il vantaggio di acquistare questo bolide su eBay è che hai inclusa la consegna gratuita. Inoltre, puoi anche decidere di pagarlo in 3 rate tasso zero da soli 133,33 euro al mese. Seleziona PayPal come metodo di pagamento e scegli l’opzione “Paga in 3 Rate“. La prima rata la paghi subito, al momento della conferma d’ordine, le altre due nei mesi appena dopo. Niente male vero?

Xiaomi POCO F5: un MOSTRO di POTENZA

Acquista adesso lo Xiaomi POCO F5 a soli 399,99 euro. Tra le mani ti assicuri un vero e proprio “mostro” di potenza. Nel suo cuore batte il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 5G che porta le performance a livelli pazzeschi. Tra l’altro questo smartphone è dotato anche di espansione dinamica della RAM 3.0 che estende la capacità fino a 19GB di RAM.

Goditi un display AMOLED Flow da 120Hz spettacolare. Aggiungilo al carrello con soli 399,99 euro, anziché 479,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.