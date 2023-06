Xiaomi Poco F4 Gt: offerta imperdibile su Amazon con uno sconto di 150 euro

Se sei alla ricerca di uno smartphone potente per il gaming a un prezzo conveniente, non cercare oltre: lo Xiaomi Poco F4 Gt potrebbe essere la scelta perfetta per te. E se sei un cacciatore di affari, c’è un’ottima notizia: attualmente, su Amazon, puoi acquistare il Poco F4 Gt con uno sconto incredibile del 20%. Acquistalo subito al prezzo competitivo di soli 559,90 euro e pagalo in comode rate a tasso zero usufruendo del servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Xiaomi Poco F4 Gt: sono rimasti gli ultimi pezzi a disposizione

Il Poco F4 Gt è prodotto dalla rinomata azienda cinese Xiaomi, famosa per la produzione di dispositivi di alta qualità a prezzi accessibili. Questo smartphone offre un design elegante e moderno, con dimensioni compatte di 16,2 x 7,6 x 0,8 cm e un peso leggero di soli 210 grammi. Puoi tenerlo comodamente in mano senza fatica.

Una delle caratteristiche che rende lo Xiaomi Poco F4 Gt così interessante è la sua potente combinazione di hardware e software. Dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, questo dispositivo offre spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video e app preferite. Inoltre, il processore Qualcomm Snapdragon con una velocità di clock di 3 GHz garantisce prestazioni fluide e reattive.

Il display dello Xiaomi Poco F4 Gt è un pannello AMOLED da 6,67 pollici che offre colori vivaci e neri profondi. La risoluzione del sensore ottico della fotocamera è di 64 MP, consentendoti di scattare foto di alta qualità. La batteria da 4700 mAh garantisce un’autonomia sufficiente per un’intera giornata di utilizzo intensivo. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida ti permette di avere il telefono pronto in breve tempo.

Dal punto di vista software, lo Xiaomi Poco F4 Gt è alimentato da Android, il sistema operativo mobile più popolare al mondo. Xiaomi ha anche personalizzato l’interfaccia utente con la propria skin MIUI, che offre una serie di funzionalità e personalizzazioni aggiuntive. Il Poco F4 Gt supporta la connettività 5G, consentendoti di navigare in Internet ad alta velocità e di goderti lo streaming di contenuti senza interruzioni. Inoltre, è dotato di connettività Bluetooth e Wi-Fi, che ti permettono di collegarti ad altri dispositivi e di condividere i tuoi contenuti in modo facile e veloce.

Approfitta subito dell’offerta su Amazon e acquista lo Xiaomi Poco F4 Gt con uno sconto del 20%. Non perdere l’opportunità di possedere uno dei migliori smartphone sul mercato a un prezzo conveniente di soli 559,90 euro. Non perdere ulteriore tempo, i pezzi in offerta sono soltanto tre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.