Xiaomi POCO F4 5G in preordine su Amazon: sconto BOLLENTISSIMO

Disponibile in preordine su Amazon l’eccezionale Xiaomi POCO F4 5G, smartphone potente e super sottile, disponibile con una promo lancio irrinunciabile.

Con le promozioni del momento, puoi fare un vero e proprio affare e portare a casa l’edizione con 8GB di RAM e 256GB di storage a 399,90€ invece di 449,90€. Dovrai essere super rapido però: completa l’ordine al volo per approfittarne. Al momento, il dispositivo è in preordine, con primi invii a partire dal 9 luglio. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Promo limitata nel tempo e nelle scorte disponibili.

Xiaomi POCO F4 5G in promo lancio su Amazon

Uno smartphone spettacolare, che fa del processore Qualcomm Snapdragon 870 il suo cuore pulsante. A supporto, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Non manca una capiente batteria da 4500 mAh, affiancata dal sistema di ricarica rapidissimo da 67W.

Il display è un bellissimo pannello AMOLED E4 da 6,67″ con refresh rate che arriva a 120Hz e frequenza di campionamento da 360Hz. Sul posteriore, un comparto fotografico avanzato composto da 3 sensori. Il principale, da 64MP, gode di stabilizzazione ottica: perfetto per fornire scatti perfetti anche con scarsissima illuminazione.

Lo smartphone perfetto per qualsiasi utilizzo, dalle intense sessioni di gaming da mobile, fino alla produttività, passando per la creatività. Qualsiasi cosa tu debba fare in mobilità con il tuo dispositivo, non ci saranno problemi.

No perdere l’occasione di fare un eccezionale affare su Amazon. Approfitta della promozione di preordine su Xiaomi POCO F4 5G e accaparratelo a 399,90€: completa l’ordine al volo. Le spedizioni, rapide e gratuite, partiranno dal prossimo 9 luglio.

