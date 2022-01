Xiaomi Poco F3, tanta potenza in SUPER SCONTO su Amazon (-34%)

Xiaomi Poco F3, ad un prezzo più che mai accessibile, è uno smartphone a cui non si può rinunciare in virtù di caratteristiche tecniche che, in questa fascia di mercato, sono difficili da individuare su modelli proposti dalla concorrenza. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 34%, pagherai appena 317,94 euro con un risparmio di oltre 166 euro.

Smartphone Xiaomi Poco F3 in offerta ad un prezzo ridicolo

Frontalmente troviamo un display AMOLED con diagonale di 6.67 pollici, risoluzione FullHD e frequenza d'aggiornamento a 120 Hz. A supporto del processore Qualcomm Snapdragon 870 5G agiscono 128 GB di storage interno e 6GB di memoria RAM, per prestazioni sempre al top. Degna di nota anche la presenza della GPU Qualcomm Adreno 650 GPU, per goderti i migliori giochi su mobile con la massima fluidità. Audio avvolgente grazie al doppio speaker stereo integrato. Ottimi gli scatti realizzati sfruttando il modulo della fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 MP. Completano il quadro la batteria da 4.520 mAh con possibilità di ricarica rapida a 33W, il supporto Dual Sim e la velocissima connettività 5G.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo smartphone Xiaomi Poco F3: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.