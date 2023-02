Xiaomi Poco F3: con questo prezzo non puoi trovare smartphone migliore

Lo Xiaomi Poco F3 è un device eccezionale dal rapporto qualità-prezzo ineguagliabile. Attualmente in sconto del 22% su Amazon, questo smartphone lo puoi acquistare ad un prezzo di soli 288,86 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile selezionando il metodo di pagamento Cofidis (servizio di finanziamento disponibile sul e-commerce) in fase di check-out.

Xiaomi Poco F3: potente, affidabile ed economico

Xiaomi Poco F3 è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 870 5G con una CPU Qualcomm Kryo 585 e una velocità di clock fino a 3.2 GHz, offrendo un’esperienza di gioco e di utilizzo ottima. La GPU ultra veloce Qualcomm Adreno 650 GPU e la memoria LPDDR5 RAM e UFS 3.1 aggiungono alla velocità di multi-tasking, rendendo il dispositivo uno dei migliori a questo prezzo.

Xiaomi Poco F3 ha un design e un display da vero flagship, con un AMOLED display da 6.67” con una frequenza di aggiornamento dell’immagine di 120Hz, che garantisce una fluidità di gioco mai provata prima. Inoltre, il doppio speaker flagship-level certificati da Dolby Atmos offrono un’esperienza audio-video che ti avvolge completamente.

Il sistema di tre microfoni dello Xiaomi Poco F3 ti permetterà di superare le limitazioni delle ottiche grazie all’intelligenza artificiale. La combinazione tra la qualità dell’hardware e la nuova capacità software ottimizzata cattureranno il mondo da diverse prospettive, offrendo video di alta qualità.

Inoltre, la batteria capiente da 4.520 mAh garantisce un’esperienza di utilizzo per ore e ore, supportando 11 bande network globali. Con 33W di potenza di ricarica, puoi dire addio all’ansia da batteria scarica e goderti la velocità del 5G e del WiFi 6.

In sintesi, lo Xiaomi Poco F3 è un dispositivo eccezionale a un prezzo imbattibile. Con il suo potente processore, display da vero top di gamma, sistema audio di alta qualità e una batteria capiente, questo smartphone offre un’esperienza di utilizzo ottimale. Se stai cercando un device con ottime prestazioni a un prezzo contenuto, non perdere questa incredibile offerta di poterlo comprare ad un prezzo scontato di soli 288,86 euro. Con questa promozione, lo Xiaomi Poco F3 sta andando letteralmente a ruba.

