Xiaomi Pad 7 Pro è dieto l'angolo ma Xiaomi Pad 6 è in super sconto

Interessantissime novità sono emerse in merito ai futuri prodotti del colosso cinese Xiaomi. Di fatto, la serie Xiaomi 14 è prossima al lancio internazionale e l’ammiraglia 14 Ultra arriverà nel corso del secondo trimestre dell’anno insieme ai tablet di punta Pad 7 e 7 Pro. Abbiamo già letto diverse indiscrezioni su questi due device ma ora, grazie a quanto appreso da un rapporto di GSMChina, scopriamo quali saranno le caratteristiche dell’iterazione di punta della line-up.

Xiaomi Pad 7 Pro: cosa sappiamo?

In primo luogo sono emersi molti dettagli sulle dimensioni della batteria del tablet più costoso della serie. Si chiamerà Xiaomi Pad 7 Pro e avrà una cella energetica da ben 10.000 mAh e godrà del supporto per la ricarica rapida da 120W. Si tratta di un bell’aggiornamento rispetto all’iterazione del 2023 che vantava una batteria da 8600 mAh e si ricaricava a 67W. Giusto come “remind me”, ricordiamo che questo dispositivo non è mai giunto da noi visto che non è stato commercializzato al di fuori della Cina.

Sotto la scocca dello Xiaomi Pad 7 Pro invece, troveremo un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e avremo fino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage al seguito. Il display invece, sarà un’unità LCD da 10 pollici con risoluzione 1480 x 2367 pixel e refresh rate da 144 Hz. La skin sarà la nuovissima HyperOS basata su Android 14 e ci sarà, sulla back cover, una doppia fotocamera da 50 megapixel. Non mancheranno poi quattro speaker per l’ascolto della musica. Vi terremo informati sulla distribuzione internazionale del suddetto gadget. Se volete fare un buon affare, vi consigliamo Xiaomi Pad 6 a soli 339,00€ in super sconto su Amazon, con spese di spedizione inclusa e IVA compresa. Approfittatene adesso prima c he terminino le scorte disponibili; il modello in questione ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna sotto la scocca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.