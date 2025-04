Xiaomi Pad 7 CROLLA di prezzo su eBay con questo coupon ESCLUSIVO: occasione TOP

L’eccellente tablet Android di fascia media Xiaomi Pad 7 è il protagonista di una promozione eBay coi fiocchi: se fai in fretta e utilizzi il codice sconto “XIAOMIDAYS25“, il device del colosso cinese potrà essere tuo al 15% in meno.

Parliamo di un prodotto realizzato con materiali dal forte sapore premium, con una scocca realizzata con un telaio unibody in alluminio che gli conferisce resistenza e leggerezza. Frontalmente resterai fulminato dalla qualità del display: parliamo di una unità da 11.2 pollici a risoluzione 3.2K con una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, luminosità massima di 800 nit e supporto al Dolby Vision e HDR10; tutte questi dettagli e sigle per sottolineare l’eccellente definizione dei colori, l’estrema fluidità e l’ottima luminosità in qualsiasi condizione di luminosità.

Xiaomi Pad 7 crolla di prezzo su eBay: non fartelo scappare

Xiaomi Pad 7 è il tablet perfetto per lo svago e anche per lavorare: il processore octa-core Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 è sempre al tuo fianco assicurandoti una buona reattività e fluidità durante l’avvio e l’utilizzo di tutte le app; il sistema operativo Xiaomi HyperOS 2 è scattante e ti permette di utilizzare più app contemporaneamente con tanto di supporto anche alla stylus.

Alimentato da una batteria da 8850 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W, il tablet Xiaomi monta anche un comparto fotografico niente male: posteriormente il sensore da 13 MP è in grado di registrare video anche a risoluzione 4K a 30 fps, mentre frontalmente la lente da 8 MP è ideale per partecipare alle video chiamate di lavoro senza mai preoccuparsi della qualità visiva.

Approfitta subito dello sconto immediato del 15% di eBay per acquistare l’ottimo tablet di fascia media a marchio Xiaomi; ricorda di inserire il codice sconto “XIAOMIDAYS25” nell’apposito box di testo in fase di acquisto.