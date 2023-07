Xiaomi Pad 6 subito in offerta sul Mi Store al Day One

Xiaomi Pad 6 è il nuovo tablet di Xiaomi pensato per offrire un’esperienza d’uso eccellente sia per il lavoro che l’intrattenimento. Si caratterizza per l’ottimo display da 11 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 144Hz e la risoluzione UltraHD da 2,8K, nonché per il processore flagship Snapdragon 870 in grado di supportare gli utenti nelle loro attività più complesse.

La notizia del giorno è che sul Mi Store dalle 10:00 di oggi puoi acquistare il nuovo tablet Xiaomi nella configurazione 8GB+256GB in offerta a 399,90 euro anziché 449,90 euro. In più, se sei un nuovo cliente del Mi Store hai diritto a un extra sconto di 10 euro. Le spese di spedizione sono a carico del colosso asiatico.

Xiaomi Pad 6 in sconto di 50 euro al Day One

Design, display e prestazioni sono i tre principali punti di forza del nuovo tablet di Xiaomi Pad 6. Il telaio unibody in lega di alluminio fornisce una sensazione premium che ritroviamo anche nei nuovi smartphone Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Spesso appena 6,5 mm, per un peso complessivo di 490 g, il nuovo tablet della casa asiatica è disponibile in tre colorazioni diverse: Gravity Grey, Mist blue e Gold.

C’è poi il display, progettato per mettere in risalto ogni espressione creativa e lo streaming di serie TV, film ed eventi sportivi. L’ampio display da 11 pollici supporta inoltre la compensazione dinamica, l’HDR10 e le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos, con quattro altoparlanti ultra lineari.

Che sia un tablet di fascia premium lo certifica infine lo Snapdragon 870, in grado di gestire senza fatica i titoli di gaming più pesanti e i file di grandi dimensioni, nonché l’editing di video 4K e qualsiasi altra attività che necessita di un utilizzo intensivo di risorse.

Approfitta dell’offerta del Mi Store al Day One per lo Xiaomi Pad 6 per risparmiare 50 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.