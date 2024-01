Xiaomi Pad 6 a soli 278€: sfrutta il Coupon di eBay

Corri su eBay per mettere in carrello lo Xiaomi Pad 6 a soli 278 euro. Si tratta di un’occasione unica che ottieni solo inserendo il coupon PIT10PERTE2023 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto. In questo modo risparmi tantissimo e hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua. Inoltre, puoi sempre decidere di acquistare subito e pagare un po’ alla volta con PayPal grazie all’opzione “Paga in 3 Rate” a Tasso Zero.

Xiaomi Pad 6: uno spettacolo di tablet

Lo Xiaomi Pad 6 6GB + 128GB è un tablet eccezionale. Grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870 ottieni prestazioni eccellenti per qualsiasi utilizzo. Dalla produttività all’intrattenimento, compreso il gaming, questo dispositivo non sbaglia un colpo. Infatti, il display da 11 pollici con refresh rate a 144Hz rende tutto estremamente fluido e include anche la protezione per gli occhi. Quattro altoparlanti regalano un audio stereo immersivo.

Acquistalo subito a soli 278 euro. Ricordati di inserire il coupon PIT10PERTE2023 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto. Inoltre, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.