Xiaomi Pad 6 Pro al minimo storico: 175€ per un tablet top di gamma

Xiaomi Pad 6 Pro è un tablet top di gamma in grado di soddisfare anche l’utente esigente, ma attendo al prezzo e al risparmio. In questo momento lo trovi in offerta speciale a soli 175€, invece di 399€, su eBay. Approfittandone subito ti assicuri un ottimo dispositivo a prezzo decisamente conveniente. Un risparmio che ha dell’incredibile.

Devi essere veloce se ne vuoi portare a casa almeno uno perché sta andando letteralmente a ruba. Le scorte stanno terminando portando l’offerta speciale su eBay ben presto al sold out. Aggiungilo in carrello e inserisci il Codice BRAND25. Ottieni la qualità avanzata nelle tue mani. Il design con scocca in metallo è così leggero, sottile e resistente che risulta perfetto sia a casa che in viaggio.

Ti piacerà davvero tanto utilizzarlo sia per lavoro, studio e intrattenimento. Con lo Xiaomi Pad 6 Pro tutto diventa piacevole e divertente. Approfitta della mega offerta di eBay che ti propone anche la consegna gratuita, direttamente a casa tua, e il tasso zero, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento per questo ordine.

Xiaomi Pad 6 Pro: il tablet fedele in tutto

Lo Xiaomi Pad 6 Pro a soli 175€ è un vero e proprio affare. Fedele in tutto, offre prestazioni elevate a un prezzo ora veramente ridicolo. Il prezzo così basso lo ottieni con il Codice BRAND25 che ti assicura un extra sconto del 15%, fino a un massimo di 75€, al check out. Insomma, risparmio e qualità visto che stiamo parlando della versione da 6GB di RAM e 128GB di ROM.

Il display con alta fedeltà dei colori da 11 pollici è fantastico. La tecnologia Ultra-HD assicura dettagli incredibili grazie anche alla definizione in 2,8K. Inoltre, il refresh rate a 7 livelli da 144Hz è semplicemente mostruoso per quanto riguarda fluidità e precisione nella riproduzione di video e nello scorrimento delle pagine.

Sprigiona tutta la sua potenza grazie al processore Qualcomm Snapdragon 870 per prestazioni avanzate e potenziate. Acquistalo ora a 175€ su eBay!