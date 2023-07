Xiaomi Pad 6, la POTENTISSIMA novità è già su Amazon: ecco dove

Non un semplice tablet, ma una potente macchina perfetta per produttività, studio e divertimento. Xiaomi Pad 6, con il processore Qualcomm Snapdragon 870 come cuore pulsante, è appena arrivato in Italia ed è già possibile acquistarlo su Amazon. L’edizione con 6GB di RAM a 128GB di storage interno puoi accaparrartela a 399,99€ appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Scegli la tua preferita fra le colorazioni disponibili:

Un display mozzafiato da 11″ con risoluzione 2K e refresh rate da 144Hz, un comparto hardware che non teme nemmeno le operazioni più pesanti e una autonomia energetica eccezionale. Questo potentissimo strumento è uno dei migliori tablet Android da oggi disponibile nel panorama italiano.

Una macchina versatile, sottile e leggera, che puoi agevolmente portare sempre con te per il massimo della produttività in movimento. Sarà l’ideale anche da portare in vacanza come sostituto del PC portatile, sicuramente troppo ingombrante per chi cerca qualche giorno di relax.

Approfitta adesso della possibilità di accaparrarti l’eccezionale Xiaomi Pad 6, novità assoluta per il nostro mercato, direttamente su Amazon. Scegli il tuo colore preferito e completa adesso l’ordine. L’edizione con 6GB di RAM e 128GB di storage interno te l’accaparri a 399,99€ appena:

Ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime, ma non sappiamo quanto dureranno le scorte: si tratta di un’occasione a tempo limitato.