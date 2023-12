Xiaomi Pad 6 è il Tablet perfetto con questo COUPON

Xiaomi Pad 6 si distingue per le sue prestazioni di alto livello grazie al potente processore Snapdragon 870 al suo cuore, assicurando una fluidità straordinaria anche nelle attività più pesanti. Inoltre, il display da 11 pollici offre una straordinaria risoluzione WQHD+ di 2880 x 1800 pixel, garantendo immagini cristalline e realistiche, mentre la frequenza di aggiornamento di 144 Hz amplifica l’esperienza di gioco e di navigazione, regalando un coinvolgimento senza precedenti.

La sezione fotografica di Xiaomi Pad 6 è altrettanto impressionante, con una fotocamera posteriore da 13 MP ideale per catturare momenti di alta qualità e una fotocamera frontale da 8 MP perfetta per selfie e videochiamate. L’autonomia è un punto di forza, grazie alla batteria 8840 mAh che offre oltre 10 ore di riproduzione video. La ricarica rapida da 33 W consente di riportare il tablet al massimo della potenza in meno di due ore.

La sfera audio è davvero curata, grazie ai quattro altoparlanti Dolby Atmos, che regalano un’esperienza di audio surround coinvolgente, perfetta per film, musica e sessioni di gioco coinvolgenti. Per non parlare del design che è una fusione di eleganza e praticità, con un peso di soli 490 grammi e dimensioni di 253,95 x 165,18 x 6,51 mm, rendendolo leggero e facilmente trasportabile in qualsiasi situazione.

La connettività è al passo coi tempi, con il supporto per Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB 3.2 Gen 1, offrendo una vasta gamma di opzioni per la connettività. Infine, il tablet opera con il sistema operativo MIUI Pad 14, basato su Android 13, ottimizzato specificamente per i tablet, garantendo un’esperienza utente fluida, intuitiva e all’avanguardia.