Xiaomi Pad 5: una BESTIA di tablet top a prezzo assurdo ora (335€)

Tempo di portare a casa Xiaomi Pad 5 a prezzo pazzesco, grazie alle promozioni di inizio anno di Gshopper. L’ormai celebre tablet top di gamma puoi averlo a 335€ appena nell’edizione con 128GB di spazio di archiviazione . Concentrato di potenza e tecnologia, in un corpo sottile e leggero, nonostante l’ampio display da 11”. Per approfittarne, devi solo completare l’ordine al volo e godi anche di spedizioni rapide e gratis, da magazzino europeo. Si tratta dell’edizione China, ma basta poco per installare la ROM Global. Il bootloader è sbloccato.

Xiaomi Pad 5 in sconto super su Gshopper

Un gioiellino sotto il profilo estetico, che non delude al momento di valutare le prestazioni. L’ampio pannello da 11” gode di risoluzione elevatissima (WQHD) e di refresh rate che si spinge a 120Hz per garantirti un’esperienza d’uso eccezionale.

Il cuore pulsante è il potente processore Qualcomm Snapdragon 860, supportato in questa versione da 6GB du RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Non manca una batteria enorme, pronta a garantirti più di una giornata di utilizzo, anche intensa. Al momento di effettuare la ricarica, nessun problema: puoi contare sul sistema di ricarica rapida da ben 33W.

Il sistema operativo è Android 11, sotto interfaccia utente MIUI 12.5 ottimizzata alla perfezione per l’utilizzo su tablet. Insomma, tutto quello che ti serve per lavorare, studiare, guardare i tuoi film preferiti e – ovviamente – godere di intense sessioni di gaming sull’ampio display.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare, grazie alle promozioni Gshopper. Porta a casa adesso l’eccellente Xiaomi Pad 5 128GB a 335€ appena: completa l’ordine al volo e non preoccuparti del resto. Il dispositivo arriverà a casa in una manciata di giorni con spedizioni veloci e gratis, garantite da magazzino europeo.