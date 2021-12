Xiaomi Pad 5 torna su Amazon: il MOSTRO a un prezzone

Xiaomi Pad 5 è di nuovo disponibile su Amazon con spedizioni Prime. L’edizione con 256GB di storage interno la porti a casa a un prezzone: solo 459€ con spedizioni veloci e gratis. Scegli il colore fra Pearl White o Cosmic Gray e completa rapidamente l’ordine per approfittarne.

Xiaomi Pad 5 a gran prezzo su Amazon

Uno dei migliori tablet top di gamma Android, attualmente disponibili sul mercato. Un dispositivo le cui prestazioni non deludono, a prescindere dall’attività che decidi di compiere: studiare, lavorare, gustarti un film o giocare. Non ci saranno problemi grazie alla sua potente scheda tecnica.

Sotto la scocca, l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 860, supportato da 6GB di RAM e ben 256GB di storage interno. Lo schermo è un pannello da 11″ con risoluzione QHD, refresh rate da 120Hz e supporto al Dolby Vision. Il massimo, in abbinata ai 4 speaker audio stereo.

L'autonomia energetica è garantita da un'enorme batteria da 8720 mAh con supporto alla ricarica rapida da ben 33W. Vetro Gorilla Glass a protezione della parte frontale e scocca in alluminio per un appeal estetico unico.

Il sistema operativo è Android 11, con interfaccia MIUI 12.5, ottimizzata alla perfezione per l'utilizzo su tablet.

Insomma, un dispositivo pensato per l'uso intenso. Produrre, divertirsi e rilassarsi non sarà un problema con il potente Xiaomi Pad 5, ora in edizione 256GB a un prezzone su Amazon. Per averlo a 459€ circa, devi solo scegliere e completare l'ordine: meglio in Pearl White oppure Cosmic Gray? Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.