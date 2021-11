Xiaomi Pad 5: il MOSTRO arriva su Amazon ed è già in sconto

Xiaomi Pad 5 sbarca a sorpresa su Amazon ed arriva con ghiotto coupon da attivare per ottenere subito uno sconto sulla versione da ben 256GB di storage interno. Un prodotto eccezionale, che porti a casa a 429€ ed è una delle migliori soluzioni Android sul mercato, che potrai sfruttare a pieno per la produttività o il divertimento. Spunta il coupon in pagina per approfittarne e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Xiaomi Pad 5 su Amazon, già in sconto

Un tablet che ci ha pienamente soddisfatti quando abbiamo avuto modo di provarlo. Probabilmente, considerando anche il prezzo contenuto, è lui il vero “anti iPad”. Uno dei più potenti tablet con a bordo il sistema operativo Android, personalizzato con un'interfaccia utente appositamente personalizzata per permetterti di sfruttare al meglio il device.

Un ampio display da 11″ ad alta risoluzione (WQHD+) dotato di refresh rate da 120Hz a cui sono affiancati ben 4 speaker stereo, che ti garantiscono un audio di qualità eccezionale.

Il suo cuore pulsante è il potente processore Qualcomm Snapdragon 860, supportato da 6GB di RAM e 256GB di storage interno. Il massimo per lavorare, studiare, giocare ai tuoi titoli preferiti o goderti un bel film, sfruttando al massimo l'eccezionale display.

Non dovrai preoccuparti dell'eccezionale autonomia energetica, garantita dalla batteria da 8720 mAh: un giorno di utilizzo, senza alcun problema, ovunque desideri. Infatti, nonostante il display di generose dimensioni, questo bellissimo tablet di design è anche sufficientemente compatto: potrai portarlo in giro e sfruttarlo al massimo per la produttività, ovunque ti serva.

Adesso, finalmente, puoi acquistare da Amazon l'eccezionale Xiaomi Pad 5 in versione 6/256GB a 429,99€ invece di 459,99€. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per approfittarne: offerta a tempo limitato. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.