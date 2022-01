Xiaomi Pad 5: un fantastico tablet oggi in offerta BOMBA su eBay

Eri in attesa della prossima offerta così da acquistare il nuovo tablet di Xiaomi super scontato? Eccoti accontentato, perché oggi è a un prezzo davvero eccezionale su eBay. Potrai così accontentare il tuo desiderio. E come darti torto! Questo modello è davvero fantastico, sotto ogni punto di vista. Non solo esteticamente è super elegante e raffinato, ma ha uno schermo che corre veloce grazie al refresh rate da 120Hz e nel suo cuore batte il processore Qualcomm Snapdragon 860 insieme a una super batteria da 8720 mAh che non ti abbandonerà mai. Non perdere tempo e sfrutta questa offerta BOMBA di eBay. Acquista oggi stesso il tuo nuovo Xiaomi Pad 5 a soli 375 euro, invece di 399,90 euro.

Xiaomi Pad 5 è il tablet fatto su misura per te

Ti stupirai scoprendo che Xiaomi Pad 5 è proprio il tablet fatto su misura per te. Insieme potrete migliorare la tua esperienza di intrattenimento e lavoro. Il suo ampio schermo da 11,1″, il design sottile ed elegante e la configurazione di altissima qualità, soddisfaranno le tue esigenze in qualsiasi situazione e circostanza.

Xiaomi Pad 5 ha un display che ti permetterà di vedere comodamente qualunque cosa, ovunque e in qualsiasi condizione di luce grazie alla tecnologia True Display. Il suo sensore di luce ambientale dedicato ti garantirà un adattamento preciso a seconda dell'illuminazione. Inoltre, grazie al display da 120Hz godrai di un'esperienza fluida e semplice.

Il suo sistema audio all'avanguardia ti offre un audio surround incredibilmente straordinario. Ti stupirà davvero! I quattro altoparlanti ultra ampi garantiscono un audio potente per un impatto diretto e un'esperienza da cinema.

Grazie al suo processore, Qualcomm Snapdragon 860, Xiaomi Pad 5 possiede una tecnologia imbattibile di elaborazione da 7nm. Le sue prestazioni sono decisamente migliorate e quando guardi il tuo film preferito, giochi o navighi in internet, questo processore sarà sempre un passo avanti regalandoti tanta velocità. Infine è dotato di 6Gb di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Cosa aspetti? Metti nel carrello questo fantastico tablet! Xiaomi Pad 5 ti sta aspettando a soli 375 euro, invece di 399,90 euro.