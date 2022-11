Xiaomi Pad 5: l'alternativa economica a iPad è su eBay a un PREZZO TOP

Corri subito su eBay e approfitta di un’offerta decisamente spaziale. Oggi acquisti l’incredibile Xiaomi Pad 5 a soli 296,10 euro, invece di 329 euro. Si tratta di una promozione esclusiva che ottieni inserendo il codice PIT10PERTE2022 direttamente in carrello prima del check out.

Questo coupon ti permette di avere una delle migliori alternative economiche all’iPad Pro a un prezzo sicuramente interessante e vantaggioso. Tra l’altro, selezionando come metodo di pagamento PayPal puoi decidere di dividere l’importo in 3 comode rate a tasso zero da soli 98,70 euro.

Ovviamente con eBay la consegna è gratuita e veloce, con tutta la garanzia clienti di cui siamo già abituati. Cosa stai aspettando? Cogli al volo questa occasione per ottenere un tablet Android di tutto rispetto, prestante e veloce, da 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Xiaomi Pad 5 evolve il concetto di tablet

Xiaomi Pad 5 a soli 296 euro rivoluziona il concetto di tablet. Il suo ecosistema ottimizza in modo perfetto il sistema operativo Android fornendo la stessa usabilità di un iPadOS, ma con la versatilità e produttività del “Robottino Verde”.

Il display poi è davvero incredibile. Con i suoi 11 pollici, senza cornici, in 16:10 offre uno spazio di utilizzo davvero piacevole per lavorare, leggere, scrivere e anche vedere film o giocare. In più la frequenza di aggiornamento a 120Hz fa il resto, rendendo tutto particolarmente scorrevole.

A completare il pacchetto c’è l’eccezionale processore Qualcomm Snapdragon 860 con l’imbattibile tecnologia di elaborazione da 7 nm. Potrai godere di prestazioni mai viste prima e di una velocità estrema. Lasciati travolgere dalla sua tecnologia spinta oltre i massimi livelli.

Approfitta subito di questa fantastica promozione che trovi solo su eBay. Acquista Xiaomi Pad 5 a soli 296,10 euro, invece di 329 euro. Per ottenere questo prezzo speciale devi inserire il codice coupon PIT10PERTE2022 prima del check out, direttamente in carrello.

Non dimenticarti che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.